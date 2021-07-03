Смолов и рэпер Obladaet отреагировали на слова Черчесова о футболисте «Локомотива»

Российский рэпер Obladaet прокомментировал пост «СЭ» в Instagram со словами главного тренера сборной России Станислава Черчесова о форварде «Локомотива» Федоре Смолове.

2 июля во время своей пресс-конференции Черчесов высказался о невызове Смолова на Евро-2020: «Как с ролью запасного будет справляться Смолов? Мы его внесли в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасе выложил такой пост... Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучил».

В комментариях под постом в Instagram «СЭ» Obladaet оставил эмодзи разочарования (фейспалма). 31-летний Смолов в ответ хип-хоп-исполнителю отреагировал значком беспомощного жеста (пожимает плечами).

12 мая после победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России Смолов выложил пост, в котором процитировал строчку из песни Poslevkusie рэпера Obladaet: «Они не ставят на меня, но я ***** их».