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Смолов и рэпер Obladaet отреагировали на слова Черчесова о футболисте «Локомотива»

16:52
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
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Российский рэпер Obladaet прокомментировал пост «СЭ» в Instagram со словами главного тренера сборной России Станислава Черчесова о форварде «Локомотива» Федоре Смолове.

2 июля во время своей пресс-конференции Черчесов высказался о невызове Смолова на Евро-2020: «Как с ролью запасного будет справляться Смолов? Мы его внесли в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасе выложил такой пост... Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучил».

В комментариях под постом в Instagram «СЭ» Obladaet оставил эмодзи разочарования (фейспалма). 31-летний Смолов в ответ хип-хоп-исполнителю отреагировал значком беспомощного жеста (пожимает плечами).

12 мая после победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России Смолов выложил пост, в котором процитировал строчку из песни Poslevkusie рэпера Obladaet: «Они не ставят на меня, но я ***** их».

Пост в Instagram. Фото "СЭ"
Пост в Instagram. Фото «СЭ»

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