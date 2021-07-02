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Глава попечительского совета РФС Михельсон не стал отвечать на вопрос о будущем Черчесова

22:42
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон не стал отвечать на вопрос о будущем тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Черчесов? Что про него можно сказать? — сказал Михельсон корреспонденту «СЭ».

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Ранее появилась информация, что РФС обсуждает отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России. Переговоры между РФС и представителем Станислава Черчесова по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни,

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости