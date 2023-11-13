Гафин — о матче России против Кубы: «Сборной нужно играть»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и Кубы.

«Не думаю, что мне правильно комментировать выбор соперника сборной. Но с другой стороны сборной нужно играть, выбирать каких-то соперников. Могу предположить, что для руководства РФС это достаточно сложная задача с учетом того, что большинство соперников, которых мы считаем сильными, заняты в квалификационных играх, а играть нужно», — сказал Гафин «СЭ».

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Ранее «СЭ» сообщал, что ближайшими соперниками сборной могут также стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.