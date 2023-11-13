Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:24

Гафин — о матче России против Кубы: «Сборной нужно играть»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и Кубы.

«Не думаю, что мне правильно комментировать выбор соперника сборной. Но с другой стороны сборной нужно играть, выбирать каких-то соперников. Могу предположить, что для руководства РФС это достаточно сложная задача с учетом того, что большинство соперников, которых мы считаем сильными, заняты в квалификационных играх, а играть нужно», — сказал Гафин «СЭ».

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Ранее «СЭ» сообщал, что ближайшими соперниками сборной могут также стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани баллы выше мирового рекорда
Павлович: «Хочу реванш, может не сразу, но моя цель взять реванш против Тома»
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
Карпукас: «Я за сборную сыграл 15 секунд, мне был бы интересен матч с Кубой»
Источник: Тренеры сборной России не планируют никого вызывать на замену Луневу
Александр Мостовой: «Сборная России — личная игрушка Карпина»
На матч Россия — Куба за сутки продано более 12 тысяч билетов
Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара порассуждал о возможном матче с Россией
Осинькин считает, что Горшков и Солдатенков заслужили вызов в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев высказался о подборе соперников для матчей сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости