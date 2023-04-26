Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:39

Игнатьев рассказал об отчете Карпина для РФС по сборной России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев прокомментировал выступление главного тренера сборной России Валерия Карпина на заседании комитета сборных команд РФС.

25 апреля специалист рассказал комитету о критерия отбора футболистов в национальную команду.

«Если игрок определенной возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смысла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать", — цитирует Игнатьева Sport24.

В конце марта сборная России провела последние товарищеские матчи — сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-ignatyev-rasskazal-ob-otchete-karpina-dlya-rfs-po-sbornoy-rossii
0
Читайте также
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков заявил, что сборной России нет смысла проводить товарищеский матч с ОАЭ
Новости
RSS RSS
Все новости