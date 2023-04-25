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Сегодня, 22:43

Колосков заявил, что сборной России нет смысла проводить товарищеский матч с ОАЭ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением касательно проведения товарищеского матча между сборными России и ОАЭ.

«В конце июня не вижу смысла в проведении такого матча. Ребята будут в отпуске, перерывать который ради одного матча нет смысла. Да и вообще в проведении такой игры смысла мало. Обычно товарищеские встречи проводятся для подготовки к официальному турниру. Выдергивать ребят нет смысла. На такие матчи надо вызывать сильнейших? Сложно сказать, пока ведь нет уверенности в том, что этот матч состоится. Когда будет официальное подтверждение, можем пообщаться», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в Федерации футбола Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о договоренности с РФС об участии юношеской сборной России U18 в турнире в Дубае, который пройдет с 28 по 31 мая.

Национальная команда России отстранена от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте россияне провели два товарищеских матча — против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005100298_koloskov_sbornoy_rossii_net_smyisla_provodit_tovarischeskiy_match_s_oae
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Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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