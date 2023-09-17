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Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предложил создать совет ведущих отечественных тренеров для разбора матчей национальной команды.

«Нужно собрать пул специалистов после последних матчей сборной России, чтобы Карпин рассказал, как он видит эту ситуацию. Определить, почему, как говорил Сергей Волков, что у нас скорости низкие, уровень технической оснащенности как у Катара. Что-то типа общероссийского тренерского совета? После каждой такой игры. Надо собрать, чтобы Карпин доложил, как выглядит наш футбол, какие предложения от тренерского штаба, что необходимо делать», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Сборная России одержала 1 победу в последних 7 товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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