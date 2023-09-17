Соболев — о том, зачем нужны товарищеские матчи сборной России: «А что, не играть? Сборная должна жить»

Нападающий сборной России Александр Соболев ответил на вопрос о товарищеских матчах национальной команды.

26-летний форвард 16 сентября провел трансляцию на своем канале на Twitch. Один из болельщиков спросил игрока, зачем сейчас нужны товарищеские матчи сборной России.

«Такая ситуация произошла. А что, не играть? Сборная должна жить. По мне, играть за сборную...ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная. Понятно, что официальные это немножко другое, но пока товарищеские. С кайфом», — ответил Соболев.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина дважды встретилась с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1).