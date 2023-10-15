Хлусевич рассказал, что скучает по сборной

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0).

«На матче сборной великолепная атмосфера. Такое представление сделали! Конечно, я скучаю по сборной. Жаль, что получил травму. А так мог бы быть на поле в игре с Камеруном», — цитирует игрока «РБ Спорт».

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Команда встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.