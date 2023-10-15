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Сегодня, 06:15

Тарханов считает, что текущий состав сборной России смог бы успешно пройти отбор Евро-2024

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением о матча национальной команды против Камеруна (1:0) 12 октября.

«Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше тридцати лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас они способны показывать неплохой уровень. Смогли бы мы квалифицироваться на Евро? Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Команда встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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