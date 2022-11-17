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Сегодня, 20:50

Губерниев считает, что не стоит оценивать игру сборной России с Таджикистаном: «Мы не знаем, какая задача была у Карпина»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о ничейном результате в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана (0:0).

«Этот матч оценивать очень сложно и даже невозможно. Да, игра кислая, что говорить. Была похожа на предсезонную товарищескую игру, но мы не знаем, какую задачу ставил Карпин перед командой. Здесь, конечно, нужно спрашивать у него, насколько сборная выполнила то, что он предлагал футболистам.
Было много новых имен, мы их увидели. Игру оценивать я бы вообще никак не стал. Не выиграли, но в то же время очень сложно вообще что-то сказать сейчас нам по делу, потому что нужно спрашивать главного тренера. Здорово, что сборная сыграла. На этом фоне это уже маленький праздник для болельщиков. Думаю, что с Узбекистаном, без всякого сомнения, картина будет другой, потому что нужно выигрывать все-таки. Но, повторюсь, что все идет от той задачи, которую ставил Карпин той молодежи, которая сегодня выходила играть», — сказал Губерниев «СЭ».

В матче с Таджикистаном сыграл за сборную России полузащитник Сергей Пиняев, став самым молодым дебютантом национальной команды (18 лет и 15 дней). Ранее рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву (18 лет и 20 дней).
20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Дмитрий Губерниев
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