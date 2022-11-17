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Песьяков: «Самый быстрый матч в моей карьере? Зато на ноль»

Мария Гусева
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Голкипер сборной России Сергей Песьяков подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Таджикистана (0:0).

«Это не газон, это ковер. Самый быстрый матч в моей карьере? Зато на ноль», — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-e-to-ne-gazon-e-to-kover/
Сергей Песьяков
Сборная России по футболу
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