Песьяков: «Самый быстрый матч в моей карьере? Зато на ноль»

Голкипер сборной России Сергей Песьяков подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Таджикистана (0:0).

«Это не газон, это ковер. Самый быстрый матч в моей карьере? Зато на ноль», — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.