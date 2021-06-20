Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Данией в рамках третьего тура чемпионата Европы.

«Датчане выйдут умирать. Они будут играть за себя и за того парня. Матч будет очень трудным. Мы не фавориты. Нам надо забивать. Нужно действовать очень дисциплинированно и нестандартно впереди, иначе нам удачи не видать», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который выразил уверенность в победе над Россией.

«Это замечательно. Они себя заводят. С учетом того, что они будут играть дома без российских болельщиков, это нормальная тактика для привлечения ажиотажа. Они отдают себе отчет в своих словах. Главное, не переоценить собственные возможности. Такие заявления могут сыграть злую шутку с любым соперником. Но тут они говорят о мотивации и сами себя еще сильнее заводят. Для нас это очень хорошо. За счет холодной головы мы можем постараться их обыграть», — добавил Губерниев «СЭ».

Ранее защитник сборной Дании Янник Вестергор выразил уверенность в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).