Защитник сборной Дании Вестергор: «Мы выйдем и развалим сборную России»

Защитник сборной Дании Янник Вестергор уверен в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«Мы все еще сохранили высокие амбиции. Мы выйдем и развалим сборную России. Надеюсь, Бельгия сделает свое дело и турнир для нас не закончится. Я считаю, что наша игра против бельгийцев подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и способны сражаться на равных с лучшими. В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Вестергора.

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).