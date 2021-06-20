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Защитник сборной Дании Вестергор: «Мы выйдем и развалим сборную России»

11:49
Янник Вестергор. Фото Instagram
Янник Вестергор. Фото Instagram
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Защитник сборной Дании Янник Вестергор уверен в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«Мы все еще сохранили высокие амбиции. Мы выйдем и развалим сборную России. Надеюсь, Бельгия сделает свое дело и турнир для нас не закончится. Я считаю, что наша игра против бельгийцев подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и способны сражаться на равных с лучшими. В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Вестергора.

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/

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Иван Торопцев все материалы автора
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