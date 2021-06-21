Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Настрой обязан быть только положительным, иначе нет никакого смысла выступать на Евро. Мы сильная футбольная страна, хотя в футбол играем плохо. Мы обязаны на крупных турнирах выходить из своей группы. Если бы у нас в группе были Германия, Франция и Португалия, то болельщики могли бы сказать, что это группа смерти. У нас же далеко не самая сильная группа, где все соперники нам по зубам.

Сегодняшний матч будет очень непростым. Дания — это сильный и непредсказуемый орешек. В футболе бывает все. Мы видим, как неоднократные чемпионы мира и Европы испанцы показывают не самый лучший результат. У сборной Германии выход из группы еще вчера был под большим вопросом. Это футбол, здесь может быть все, что угодно. Это финал для Дании и России. Я надеюсь, что обе сборные покажут красивую игру. А мы будем болеть и верить, что наша национальная команда подарит еще один раунд", — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев также считает, что сборной России нельзя рассчитывать на ничью в матче против Дании.

«Ни в коем случае нельзя рассчитывать на ничью. Любой тренер должен готовить команду к победе. Если только Черчесов настроит нашу команду на ничью, мы проиграем. С любым соперником нельзя играть на удержание счета. Ничья — это 0:0. В футболе бывает множество моментов, когда одна ошибка, удар и гол. Матч Финляндии с Данией тому пример. Один удар за весь матч и сразу победный. Настрой сегодня должен быть только на победу, а там как получится», — добавил Лебедев.

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.