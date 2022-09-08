Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:15

Головин вспомнил, как Фабрегас успокаивал его после отстранения сборной России от стыков к ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сеск Фабрегас и Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вспомнил, как отреагировал на отстранение национальной команды от стыковых матчей ЧМ-2022 и рассказал, собирается ли смотреть турнир в Катаре, а также кого считает его фаворитами.

— Когда сборную России отстранили от стыков, ожидал ли этого? Как пережил, посочувствовали ли тебе одноклубники?

— Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения. Он сказал: «Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную — самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один — продолжай работать, и рано или поздно все наладится». Так и делаю. Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира, и нас убрали уже из финального турнира.

Александр Головин. Александр Головин: «Кейта Бальде — душа компании. Когда наберет форму, станет одним из лучших в РПЛ»

— Будешь ли смотреть ЧМ-2022 и за кого собираешься на нем болеть? Кого считаешь фаворитами?

— Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть, конечно, буду. Как пропустить такой турнир? Лучшее, что есть в футболе — это чемпионат мира. По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Но если взять прошедший Евро, то вот такие футболисты не настроились на швейцарцев и проиграли. То есть только по именам судить нельзя. Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина.

Сборная России участвовала в европейском отборочном турнире ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. Россия должна была сыграть против Польши в полуфинале стыкового турнира в марте 2022 года однако в конце февраля российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Александр Головин
Сеск Фабрегас
Сборная России по футболу
ФК Монако
Чемпионат мира по футболу 2022
6
6
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Материалы сюжета: Сборная России: осень-2022 — сбор и матчи
Первый тренер Дзюбы согласился с решеним не вызывать нападающего в сборную России
Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о желании выступать за сборную России
Семак поделился мнением об отношении к товарищеским матчам сборной России
Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла
Радимов о товарищеском матче сборной России: «Лучше играть с Аргентиной, но выбирать не приходится»
Карпин назвал причину невызова Дзюбы и Оздоева в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла

В УЕФА рассказали о ситуации с допуском сборной России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости