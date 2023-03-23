Глебов обратился к болельщикам сборной России после игры с Ираном

Полузащитник сборной России Данил Глебов обратился к болельщикам национальной команды после ничьи в товарищеской игре против Ирана (1:1). Матч проходил на стадионе «Азади» в Тегеране.

«Дорогие болельщики, спасибо за вашу поддержку! К сожалению, мы не смогли вас сегодня порадовать победой. Мы вас ждем в Санкт-Петербурге на игре с Ираком. Спасибо бошльшое!» — приводит слова Глебова пресс-служба сборной России.

В следующем матче сборная России сыграет против Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.