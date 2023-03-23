Ледяхов — о товарищеских матчах: «Российские футболисты должны играть так, будто это матчи чемпионата мира»

Российский тренер Игорь Ледяхов считает, что футболисты должны воспринимать товарищеские матчи как официальные.

«Конечно, я с этим согласен, они должны играть так, будто это матчи чемпионата мира. У сборной России других игр нет, мы нигде не участвуем. Нужно использовать эти матчи с максимальной пользой, выходить и выкладываться на полную. Даже вы ищите состав, подбираете, смотрите, но все равно ребята должны выходить как на последний бой. Пока мы этого не видим. Пока очень серенькая игра. Вроде в своих клубах футболисты показывают достаточно неплохую игру, а на уровне сборной не похожи сами на себя. Захаряна вообще не было видно, ростовские игроки — Комличенко пропал, Глебов не впечатлил», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Ранее сборная России сыграла с Ираном в гостях вничью (1:1). 26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.