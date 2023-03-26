Карпин — о матче с Ираком: «Претензий к Песьякову нет. Это технический брак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Ирака (2:0).

— Вы сказали, что не нужно при любой возможности катить вратарю. У вас претензии к Песьякову или к игрокам?

— Претензий к Сергею нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз — выбить мяч. Технический брак — от него не застрахован никто.

— Кто должен быть основным вратарем сборной России?

— Что значит «должен»? Никто никому ничего не должен. Да, может застолбить место за собой — пусть это и больше вопрос к Виталию Кафанову — но кандидат номер один, наверное, это Сафонов. Но все зависит от состояния: он может быть в форме, а может и нет. Сказать, что Сафонов в любой форме — номер один, будет неправильно.

— Вы говорили, что у сборной есть психологические проблемы при выходе через пас. Увидели положительную динамику?

— Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол — вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить.