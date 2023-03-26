Валерий Карпин ответил на критику Министра спорта РФ Олега Матыцина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны Министра спорта РФ Олега Матыцина, который упрекнул специалиста за выражение безразличия.

— Я вчера все обьяснил разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да, — сказал Карпин.

Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0) благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.