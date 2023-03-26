Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:36

Валерий Карпин ответил на критику Министра спорта РФ Олега Матыцина

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны Министра спорта РФ Олега Матыцина, который упрекнул специалиста за выражение безразличия.

— Я вчера все обьяснил разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да, — сказал Карпин.

Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0) благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
1
3
Читайте также
Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Самолет из Нижнего Новгорода в Москву подал сигнал бедствия
В Мытищах мужчина избил двух людей в поликлинике
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Карпин — о матче с Ираком: «Претензий к Песьякову нет. Это технический брак»
Федун назвал футболистов сборной, игру которых отметил в матче с Ираком
Карпин: «В матче с Ираком Пиняев был одним из лучших, если не лучшим»
У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды
Комличенко — о победе над сборной Ирака: «Могли забить больше»
Дюков о победе России над Ираком: «Отличный футбол, было важно победить дома»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун назвал футболистов сборной, игру которых отметил в матче с Ираком

Карпин — о матче с Ираком: «Претензий к Песьякову нет. Это технический брак»
Новости
RSS RSS
Все новости