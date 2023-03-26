Дюков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ходе переговоров организации с УЕФА и ФИФА.

— Что можно сказать о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию? Процесс уже пошел или в стадии обсуждения?

— Вы знаете, что создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА. УЕФА и ФИФА проводят двусторонние консультации с МОК. Эта рабочая группа сформирована, проведено уже несколько рабочих встреч, которые проходят регулярно. На данный момент у нас есть договоренности с УЕФА, что мы не комментируем какие-то промежуточные итоги работы этой группы. Когда окончательно договоримся, сформируем рабочую карту, после этого сделаем комментарий. Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то да, такая возможность существует. Мы учитываем эту возможность и держим подобный сценарий развития событий в голове у себя.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.