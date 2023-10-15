Главный тренер сборной Кении: «Отсутствие Дзюбы очень влияет на атакующий потенциал России»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «СЭ» высказался об отсутствии нападающего Артема Дзюбы в составе сборной России. Специалист возглавлял команду Молдавии в товарищеском матче против России в 2020 году (0:0).

«Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается», — сказал Фират «СЭ».

Также тренер рассказал, как изменилась игра сборной России без Дзюбы.

«Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», — добавит Фират.

Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в матче с Грецией. Всего он провел за национальную команду 55 матчей, забил 30 мячей и отдал 15 результативных передач.

В списке лучших бомбардиров сборной России Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым.