Гладилин согласен с Карпиным по поводу отъезда игроков из РПЛ

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина в призыве уезжать российским игрокам из РПЛ в Европу.

«Карпин все сказал открыто и прямо! Он молодец, не боится критики. Высказался абсолютно правильно: уровень наших футболистов уступает даже уровню катарских футболистов. Игроки из Катара тоже играют за рубежом. Приехал Головин из лиги 1 — он на порядок лучше остальных по функциональной подготовке.

Уровень и темп игры нашего чемпионата крайне низкие. Простой пример: Дзюба, который не подходил серенькой команде в чемпионате Турции, приехал в «Локомотив» и стал основным игроком! Вот и весь уровень! В нашем чемпионате не требуется интенсивности и мобильности, а это большая проблема. Я полностью поддерживаю Карпина! Он сам выступал в хороших европейских командах. Он рекомендует игрокам уезжать в интересах нашей национальной сборной! Даже своим ребятам из «Ростова», которых, по идее, должен удерживать, он говорит то же самое», — приводит слова Гладилина RT.

По словам Карпина, в случае отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты уровень сборной страны может вырасти.