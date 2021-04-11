Гильерме о возвращении в сборную России: «Сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) заявил, что надеется вернуться в состав сборной России и попасть на чемпионат Европы.

— Есть ли желание доказать своей игрок Черчесову, что ты достоин сборной?

— Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю. И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет. Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так — это не просто слова — я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.

(Артем Калинин)