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Бывший пресс-атташе сборной России Казаков назвал возможные причины смерти Ярдошвили

11:20
Илья Казаков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Казаков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своей Telegram-канале «Foot'больные люди» назвал возможные причины смерти врача «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался во вторник.

«Саша... Вероятно, сердце. Работа врачом в команде очень непростая. И ответственность зашкаливает, и нервам выход не дать, и давление/вопросы к тебе от руководства постоянные», — написал Казаков.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС. Вместе с Казаковым он работал в сборной России по футболу.

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Дополнительная информация:

https://t.me/kazakovIlya1/968

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