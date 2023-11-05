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Сегодня, 22:17

Джикия сообщил, что пропустит ноябрьский сбор сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем самочувствии.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что Джикия получил легкое повреждение ребра.

«Самочувствие получше. Надеюсь, что скоро буду в строю. Сделаем осмотр, врачи примут решение — буду я в общей группе или нет. Ноябрьский сбор национальной команды? Я не приму участие», — сказал Джикия.

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.

Георгий Джикия
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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