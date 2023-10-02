Головин, Миранчук и Кузяев попали в состав национальной команды на октябрьские сборы

Стал известен состав национальной российской команды на октябрьские сборы.

Вратари: Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Илья Помазун.

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Сергей Волков («Краснодар»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Артем Макарчук («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Артем Карпукас («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»), Даниил Уткин («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Ближайший матч сборная России проведет 12 октября против Камеруна. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).