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Карелин считает, что УЕФА должен пресекать бойкоты стран, отказывающихся играть с россиянами

Алина Савинова
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что УЕФА должен следить за ситуацией с бойкотами матчей против юниорских сборных России и пресекать эти действия.

«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию — мы не стремимся к изоляции. Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА — организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», — приводит ТАСС слова Карелина.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Источник: https://tass.ru/sport/18902013
Футбол
Александр Карелин
УЕФА
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