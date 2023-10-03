Карелин считает, что УЕФА должен пресекать бойкоты стран, отказывающихся играть с россиянами

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что УЕФА должен следить за ситуацией с бойкотами матчей против юниорских сборных России и пресекать эти действия.

«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию — мы не стремимся к изоляции. Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА — организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», — приводит ТАСС слова Карелина.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.