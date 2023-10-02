Жирков — о матче России против Камеруна: «Это одна из сильнейших сборных в Африке»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал «СЭ» новость о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Камеруна.

«Сборную стараюсь смотреть. Думаю, хорошо, что будут играть с Камеруном. Это одна из сильнейших сборных в Африке», — сказал Жирков «СЭ».

Сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 12 октября. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).