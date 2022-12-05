Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:21

Габулов: «Если нам не светит возвращение в европейские официальные соревнования, то нужно переходить в АФК»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я считаю, что, прежде чем обсуждать и принимать конкретные решения касательно перехода в азиатскую футбольную ассоциацию, этот вопрос нужно тщательно и глубоко проработать, получить конкретные ответы от европейской ассоциации, рекомендации от ФИФА. После этого принимать решение. Помимо этих вопросов появится много сложностей, много новых вопросов касательно логистики и организации календаря..

Если нам не светит возвращение и допуск обратно в европейские официальные соревнования, то, конечно, нужно переходить в азиатскую систему футбола, для того чтобы участвовать в официальных международных соревнованиях. Для того чтобы у наших футболистов была возможность соперничества на международной арене, для того чтобы они имели возможность прогрессировать. Если этого не произойдет, то мы просто можем потерять поколение тех молодых футболистов, которые сейчас уже выступают в национальной сборной, выходят на ведущие роли в клубах РПЛ", — приводит «РБ Спорт» слова Габулова.

В конце ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что союз обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-esli-rossii-ne-svetit-vozvrashhenie-v-evropejskie-turniry-nuzhno-perehodit-v-afk/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Владимир Габулов
Футбол
5
8
Читайте также
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Что происходит с чистой водой на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова: «Российский футбол и биатлон сейчас на дворовом уровне»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости