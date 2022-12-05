Габулов: «Если нам не светит возвращение в европейские официальные соревнования, то нужно переходить в АФК»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я считаю, что, прежде чем обсуждать и принимать конкретные решения касательно перехода в азиатскую футбольную ассоциацию, этот вопрос нужно тщательно и глубоко проработать, получить конкретные ответы от европейской ассоциации, рекомендации от ФИФА. После этого принимать решение. Помимо этих вопросов появится много сложностей, много новых вопросов касательно логистики и организации календаря..

Если нам не светит возвращение и допуск обратно в европейские официальные соревнования, то, конечно, нужно переходить в азиатскую систему футбола, для того чтобы участвовать в официальных международных соревнованиях. Для того чтобы у наших футболистов была возможность соперничества на международной арене, для того чтобы они имели возможность прогрессировать. Если этого не произойдет, то мы просто можем потерять поколение тех молодых футболистов, которые сейчас уже выступают в национальной сборной, выходят на ведущие роли в клубах РПЛ", — приводит «РБ Спорт» слова Габулова.

В конце ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что союз обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации.