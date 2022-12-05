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Сегодня, 17:08

Быстров считает, что РФС нужно переходить в Азиатскую футбольную федерацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию (АФК).

«Посмотрите, Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии... Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть. Идея турнира с участием команд из бывшего СССР? Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но, как получится, неизвестно. Эта идея пока не обсуждается, потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/world/2022/news/gleb-podderzhal-vozmozhnyy-perehod-rfs-v-afk-dlya-sbornoy-ot-etogo-budut-plyusy-2007853/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
РФС
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