Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:40

Резцова: «Российский футбол и биатлон сейчас на дворовом уровне»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российский футбол и биатлон находится на данный момент на дворовом уровне.

«Сейчас проходит этап Кубка России по биатлону, но это даже нам неинтересно — смотреть только на россиян. Уровень совсем не тот. Хотелось бы, чтобы нас на чемпионат мира выпустили. Будем ждать лучшего времени. На чемпионате мира им нравится бегать без россиян. Томас Бах никого не слушает и слова не дает тем, которые бы сказали, что без россиян нам никуда и нам самим неинтересно. Чемпионат России сейчас — это пустое соревнование. Ну, катаются они сейчас между собой. Что это такое? Это уровень дворовых соревнований. Это касается и футболистов, которые здесь погоняют у себя дома, но это чисто тренировочный процесс, а не соревновательный. Не знаю их уровень, но, думаю, сами футболисты недовольны», — цитирует Резцову Legalbet.

16 сентября Конгресс Междунaродного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://legalbet.ru/news/reztcova-rossijskij-futbol-i-biatlon-sejchas-na-2/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Биатлон
Сборная России по биатлону
Сборная России по футболу
Анфиса Резцова
2
Читайте также
Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
Медведев сравнил ценовой потолок с купанием «подгулявших бюргеров» в проруби
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Норвежская лыжница Венг о турнирах без россиян: «Мы скучаем по ним»
Норвежский лыжник: «Губерниев — идиот. В словах русских нет ни слова правды»
Давыденко рассказал, почему ATP допускает россиян на свои турниры
Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»
Генсек РФС Митрофанов — о товарищеском матче с Ираном: «Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть»
Саблистка Егорян надеется, что российские спортсмены смогут отобраться на Олимпиаду в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости