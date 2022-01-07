Габулов оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о шансах российской команды выйти на ЧМ-2022.
«Сложно рассуждать, насколько удачный жребий. Но если рассуждать с точки зрения уровня сборных, можно смело говорить, что с этими соперниками можно играть и достигать результата. Но это будет очень непросто, в силу того что эти команды тоже хотят попасть на чемпионат мира. Можно назвать эти матчи двумя финалами для сборной России. Все условия и возможности для достижения результата есть, мы должны выйти на чемпионат мира. В глобальном масштабе это важно для развития футбола в целом, для развития игроков и для развития всей системы российского футбола», — цитирует Габулова ТАСС.
В 2022 году сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или с Чехией.
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