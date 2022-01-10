Известный боксер Григорий Дрозд поделился мнением о российском футболе.

— Поговорим о футболе. Как вы оцениваете работу Валерия Карпина главным тренером сборной России?

— Я бы ее оценил на пять, но из-за невыхода на чемпионат мира с первого места нужно поставить четыре. Хотя в сравнении с тем, что было раньше, это точно пятерка.

— Вам не кажется, что Карпин просто больше нравится болельщикам, а игра сборной при нем лучше не стала?

— Главное, есть результат, до матча с хорватами было пять побед подряд. Если бы он проиграл четыре игры, то никто бы его не хвалил и не поддерживал. Главное, что он собрал новую команду и с ней достойно борется. Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди, с разной энергетикой.

— Для выхода на ЧМ нужно пройти Польшу, а затем Швецию или Чехию. Сможет сборная это сделать?

— Я верю, что получится, но есть опасения. Все-таки один раз уже споткнулись, а тут соперники будут не хуже, так что сложностей будет еще больше. Но Валерий Карпин внушает доверие, я верю, что у него получится собрать достойную команду на эти матчи и выйти на чемпионат мира.

— Если сборная не выйдет на ЧМ, нужно ли продлевать контракт с Карпиным или лучше искать нового тренера?

— Если сам Карпин захочет, нужно с ним продлевать соглашение. Не бывает так, что при одном тренере играли на троечку, а при другом сразу стали «Реалом» или «Барселоной». С какой стати? Чтобы играть на пятерку, нужно было начинать это делать лет 15 назад в детской школе. Валера — отличный мотиватор и тренер, но если игрок всю жизнь, условно говоря, пробегал бровку за 12 секунд, то где он найдет силы пробежать ее за 7 секунд? Игроки останутся те же и с Карпиным и после него, но Валера находится на своем месте, он — компетентный человек. Если будет возможность его оставить, надо оставлять. Менять нужно систему детского футбола, убирать коррупцию, о которой говорят все. Везде должен быть спортивный принцип: сильный — попадаешь в команду, слабый — нет.