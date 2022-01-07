Файзулин высказался о конфликте Дзюбы и Карпина

Бывший полузащитник Виктор Файзулин высказался о конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверило Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за все ответит. Если не получится, потом спросят с него. А если бы да кабы... Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артемом Дзюбой или без него — без разницы», — цитирует Файзулина РИА «Новости Спорт».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Специалист включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, но футболист отказался от вызова. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.