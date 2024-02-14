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14 февраля, 13:12

Отец Кокшарова: «Александр хочет выступать за сборную России, а не Словении»

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Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард прокомментировал информацию о том, что его сын может сменить футбольное гражданство.

«Я могу четко заявить со своей и Сашиной стороны. Я сказал сыну: «Сань, мне тоже поступали предложения играть за сборную Словении. Но я отказался, Россия — наша родина. Хочу, чтобы ты тоже играл за сборную России». Знаете, что он мне ответил? «Да, пап, я тоже этого очень хочу». Все» — цитирует Кокшарова Sport24.

Кокшаров родился 20 декабря 2004 года в городе Целе, Словения.

За взрослую команду «Краснодара» 19-летний форвард сыграл 18 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

15 ноября прошлого года игрок дебютировал за сборную России до 21 года. В игре против ровесников из Белоруссии футболист оформил 2 гола.

Источник: Sport24
Александр Кокшаров
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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