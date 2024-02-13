Джокович не посетит товарищеский матч сборной России с Сербией в Москве

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович не посетит товарищеский матч сборной России по футболу против Сербии в Москве. Ранее Тарпищев отправил теннисисту приглашение.

«У Джоковича два турнира в США подряд, где он выступает. Новак просто физически не сможет вырваться на футбол», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.