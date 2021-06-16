Бывший игрок ЦСКА Сергей Чепчугов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

Встреча пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

«Психологическую драму после матча с Бельгией следует откинуть в сторону. Положительная динамика в виде набранных очков в игре с Финляндией будет извинением для страны и болельщиков. Как говорится: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал!» Для нас будет положительным результатом, если с Финляндией мы сыграем с позиции силы. Удачи сборной, только вперед!» — сказал Чепчугов «СЭ».

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.