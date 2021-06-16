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Финляндия — Россия: прогноз Сергея Чепчугова на матч Евро-2020 16 июня

10:30
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
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Бывший игрок ЦСКА Сергей Чепчугов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

Встреча пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

«Психологическую драму после матча с Бельгией следует откинуть в сторону. Положительная динамика в виде набранных очков в игре с Финляндией будет извинением для страны и болельщиков. Как говорится: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал!» Для нас будет положительным результатом, если с Финляндией мы сыграем с позиции силы. Удачи сборной, только вперед!» — сказал Чепчугов «СЭ».

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

Финляндия — Россия

Результаты опроса

проголосовало: 3968
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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.0%
Крупной победой России
8.6%
Нулевой ничьей
12.9%
Результативной ничьей
11.5%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
23.1%
Крупной победой Финляндии
5.0%
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Владислав Флегонтов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи