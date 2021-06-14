«Свободу Жиркову». Комик Соболев намекнул, что футболист играет не по своей воле

Комик Илья Соболев в своем Instagram запустил хэштег «Свободу Жиркову». Он считает, что игрока сборной России Юрия Жиркова держат в команде не по его воле.

«Наверняка, вы тоже заметили этого человека в составе сборной России по футболу. Кто не понял — это Жирков. Ему 37 лет. Он признан самым возрастным игроком сборной России за всю историю Евро. Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить — нет. Его игра прекрасна, но лицо говорит — хватит.



Может быть я загоняюсь, но если тебе Юрий Жирков действительно нужна помощь, надень на следущий матч желтую футболку! Мы, твои преданные поклонники, все поймем! СвободуЖиркову», — написал Соболев.

В первом матче группового турнира Евро-2020 российская сборная проиграла Бельгия (0:3). Следующую игру Команда Станислава Черчесова проведет против Финляндии (16 июня), заключительная встреча в группе — 21 июня против Дании.