Ростислав Хаит: «В группе ЧМ-2018 все могло бы сложиться иначе, если бы мы начали турнир против Уругвая»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит высказался о своем отношении к сборной России по футболу и главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

«Я сильно сомневаюсь, что Черчесов знает о моем существовании. И уж тем более о том, что я про него что-то написал 3 года назад. Я же не профессионал в футболе, а просто люблю это дело. Поэтому мы с ним не общались.

Что касается обращения к Дюкову, то тогда я извинился. Я говорил, что сделаю это, если сборная выйдет из группы. Результат был блестящий. Но был прав Олег Михайлович — в 2018 году мы боролись, а в 2008 играли. Поэтому мое мнение не изменилось. Настоящая игра у нас там была против хорватов. В группе все могло бы сложиться иначе, если бы мы даже начали турнир против Уругвая", — сказал Хаит.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3-4 — по пен.).