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Федун отреагировал на отставку Черчесова из сборной России

18:05
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», — цитирует Федуна Sport24.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт 57-летнего специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-07-08-fedun-skazhem-cherchesovu-spasibo-blagodarya-yemu-my-igrali-v-chetvertfinale-chempionata-mira-strana-byla-schastliva

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