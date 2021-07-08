Федун отреагировал на отставку Черчесова из сборной России

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», — цитирует Федуна Sport24.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт 57-летнего специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.