Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал отставку Черчесова из сборной России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены.

Наша общая цель — чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и обьемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт 57-летнего специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.