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В Госдуме отреагировали на отставку Черчесова из сборной России

17:55
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Я не знаю, какой у него был контракт, какие обязательства должны были быть выполнены. Мы знаем очень малую часть договора [тренера и РФС]. Задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы сборная не выполнила. Отбор к чемпионату мира? Мне нравится слово отбор — как будто у нас есть что отбирать. Мы находимся в смешной, я бы сказала, ситуации. То, что мы имеем, и на что способны, показали на чемпионате Европы», — цитирует Роднину РБК.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60e70a929a79470968be2718?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==&from=newsfeed

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Виктория Кравченко все материалы автора

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