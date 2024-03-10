Сборная России представила новую форму

Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму сборной России в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

Новая экипировка национальной команды была выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.

Фото РФС

«Мы собрались для того, чтобы РФС смог презентовать новую форму сборной. Это важное событие. Форма сборной — не просто экипировка, она имеет важное символическое значение. Во все времена каждый футболист имел заветную мечту надеть футболку сборной. Форма национальной команды символизирует мечту и подтверждение того, что игрок признан, что его талант нужен сборной. Право надеть майку сборной возлагает огромную ответственность. Форма очень важна и для общественности, и для болельщиков. Сборная — первая команда страны, она объединяет. Мы очень ответственно подошли к реализации этого проекта. И мы хотим представить результат нашей работы. Уже в марте сборная России по футболу выйдет в новой форме», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Фото РФС

Свой первый матч в новом комплекте сборная России проведет с Сербией 21 марта. 25 марта команда Валерия Карпина примет команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена».