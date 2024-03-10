Семин назвал прекрасной форму сборной России: «Главное, чтобы была удачной!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новый дизайн формы сборной России по футболу.

«Отличная форма! Прекрасные цвета и новый дизайн! Главное, чтобы была удачной!» — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму сборной России в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ. Новая экипировка национальной команды была выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.