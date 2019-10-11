Федор Кудряшов: «Почему вы считаете, что этот отбор для сборной России простой?»

Защитник сборной России Федор Кудряшов после победы над Шотландией (4:0) в матче отборочного цикла Евро-2020 оценил ход квалификационного турнира для команды.

— Это самый простой отборочный цикл для сборной России за много-много лет...

— Почему вы считаете, что он простой?

— Потому что очень уверенно идем, мы практически обеспечили себе выход на Евро.

— Мы еще не обеспечили. Я не считаю, что он простой. Просто мы детально разбираем каждого соперника, и тренерский штаб ясно доносит до нас слабые стороны противников.

— Хорошо, перфразирую: это самый доминирующий отборочный цикл для сборной России за много лет. Теперь, возможно, эту команду будут называть одной из лучших за все время — начиная с 1992 года. Как вам такое?

— Не знаю. Не мое дело сравнивать. Мое дело — выходить и играть. У нас есть люди, которые обсуждают это, доводы приводя... Не могу вам сказать.

— Но чтобы выйти, надо ничью с Сан-Марино зацепить.

— (Смеется).

— Ну да, очков не так много осталось набрать.

— У нас свои задачи. Следующая игра через два дня (против сборной Кипра на выезде. — Прим. «СЭ»). Нужно побеждать, чтобы продолжать бороться со сборной Бельгии за первое место в группе.

— Быть первыми важно?

— Да.

— Четвертвый гол увидели?

— Да, концовку.

— Со здоровьем все в порядке?

— Да, все хорошо.

— Не нужно дополнительного обследования?

— Нет. (Илья Андреев)