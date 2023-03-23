Эззатоллахи: «Карпин — очень внимательный специалист, настоящий профессионал»

Бывший игрок «Ростова», полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи поделился мнением о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.

«Я иногда смотрю матчи РПЛ, поддерживаю «Ростов», но чаще всего смотрю игры «Спартака» и «Зенита». Что могу сказать про Карпина? Это один лучших тренеров в России. Когда я был у него в команде, увидел его профессиональный подход к каждому игроку, он очень внимательный специалист. Настоящий профессионал!» — приводит «РБ Спорт» слова Эззатоллахи.

Ранее сборная России сыграла с Ираном в гостях вничью (1:1). 26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.