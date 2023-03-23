Семшов: «Уверен, если бы игра с Ираном была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Ираном (1:1).

«Иран, как и наша сборная, играл не в оптимальном составе. Для меня эта игра не отличалась от матчей с Таджикистаном или Узбекистаном. Карпин может экспериментировать, пробовать, тем более думаю, что у него были наработки, выполнены ли они, он ответит на пресс-конференции. Я бы сейчас не зацикливался на результате. Со стороны что-то у команды получалось, а что-то нет. Некоторые футболисты лучше готовы, кто-то хуже, хотя чемпионат идет, часть не на своей позиции играла. Сегодня было создано мало моментов, у Ирана немного больше, но надо отталкиваться от того, какое задание было дано футболистам. Уверен, если бы игра была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой», — приводит Meataratings.ru слова Семшова.

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.