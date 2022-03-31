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Сегодня, 16:10

Ловчев: «ФИФА еще будет рассматривать предложение об исключении РФС из организации»

Евгений Ловчев отреагировал на сохранение членства РФС в ФИФА
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«Думаю, что ФИФА еще будет рассматривать предложение об исключении РФС из организации. Потому что остальные все спят и видят, чтобы нас исключить. Тут же не было решения не исключать, а пока только не рассматривали. К большому сожалению, те лозунги, которые существовали в моем юношестве о спорте вне политики, не работают. Нас отстранили от чемпионата мира, потому что с нами отказались играть шведы, поляки, чехи. А дальше еще кто-нибудь бы отказался, тогда бы ФИФА и все остальные рухнули бы. Я думаю, это можно сравнить с тем, что выпустили джина из бутылки. И им это аукнется очень сильно. Потому что сегодня им не нравится Россия, завтра Корея, а послезавтра еще кто-то. ФИФА понимает, что так резко рубить нельзя. Поэтому и приняли такое решение», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

31&nbsp;марта в&nbsp;Дохе прошло заседание 72-го конгресса ФИФА. Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Заседание Конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Евгений Ловчев
РФС
ФИФА
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