Ловчев: «ФИФА еще будет рассматривать предложение об исключении РФС из организации»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«Думаю, что ФИФА еще будет рассматривать предложение об исключении РФС из организации. Потому что остальные все спят и видят, чтобы нас исключить. Тут же не было решения не исключать, а пока только не рассматривали. К большому сожалению, те лозунги, которые существовали в моем юношестве о спорте вне политики, не работают. Нас отстранили от чемпионата мира, потому что с нами отказались играть шведы, поляки, чехи. А дальше еще кто-нибудь бы отказался, тогда бы ФИФА и все остальные рухнули бы. Я думаю, это можно сравнить с тем, что выпустили джина из бутылки. И им это аукнется очень сильно. Потому что сегодня им не нравится Россия, завтра Корея, а послезавтра еще кто-то. ФИФА понимает, что так резко рубить нельзя. Поэтому и приняли такое решение», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Заседание Конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.