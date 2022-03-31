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Сегодня, 14:20

Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит

ФИФА не исключила Россию и утвердила русский язык в качестве официального в организации
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
31 марта в Дохе прошло заседание 72-го конгресса ФИФА.
Фото Reuters
Вопрос об исключении даже не рассматривался.

В Дохе (Катар) завершился 72-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который мог стать фатальным для России. Но худший сценарий не осуществился — наш статус в организации не изменился.

Россию реально могли исключить?

Опасения появились, когда в повестку ежегодного заседания был включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

И больше никакой конкретики.

Что решит Конгресс ФИФА? В четверг ФИФА приостановит членство некоторых федераций или исключит их. Под угрозой — Зимбабве, Кения и Россия

«СЭ» изначально предполагал, что речь пойдет о футбольных ассоциациях Зимбабве и Кении, которые были временно лишены права функционировать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела правительственных органов. А вопрос приостановления их членства был оперативно решен в феврале советом ФИФА.

Но из-за отсутствия какой-либо дополнительной информации исключать вероятность того, что санкции также коснутся РФС, было нельзя.

Наши сборные и клубы уже отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА, а РФС не смог восстановить право сыграть в стыковых матчах даже с помощью CAS. Учитывая тенденцию, уверенности в том, что Россию оставят в ФИФА, не было ни у кого. А в последние дни многие реально готовились к худшему.

Чем все закончилось: ФИФА не исключила Россию и утвердила русский язык в качестве официального в организации

В Доху отправилась делегация РФС, которую возглавил генеральный секретарь организации Александр Алаев.

Во время обсуждения четвертого пункта на заседании конгресса состоялось голосование по приостановке членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Таким образом, вопрос о приостановке членства РФС даже не поднимался.

Более того, с сегодняшнего дня русский язык является одним из официальных в ФИФА. До этого в документации организации использовались четыре языка (английский, немецкий, испанский и французский). Но перед конгрессом в Дохе было предложено добавить арабский, португальский и русский.

«За» проголосовали 187 представителей, «против» — 4 представителя.

«Радует, что ФИФА не ориентируется на политические процессы, а принимает решения по уставу, — заявил «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Никаких претензий к РФС по вопросам правил устава не было. Это знак уважения к спортивным принципам, Российской Федерации и РФС. Видимо, наши представители тоже повлияли, чтобы этот вопрос не стоял на повестке. Теперь нужно восстанавливать возможность участвовать в международных соревнованиях уже со следующего сезона».

Футбол
Чемпионат мира по футболу
РФС
ФИФА
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