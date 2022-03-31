Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу потеряла одну строчку и теперь занимает 36-е место в обновленном рейтинге сборных ФИФА, опубликованном в четверг на официальном сайте организации. В феврале 2022 года национальная сборная занимала 35-е место.

Лидером рейтинга стала сборная Бразилии, следом за ней — Бельгия. Третье место занимают действующий чемпион мира сборная Франции.

Также в первую пятерку входит Аргентина и Англия.

1. Бразилия — 1832.

2. Бельгия — 1827.

3. Франция — 1789.

4. Аргентина — 1765.

5. Англия — 1761.

6. Италия — 1723.

7. Испания — 1709.

8. Португалия — 1674.

9. Мексика — 1658.

10. Нидерланды — 1658.

27. Украина — 1535.

35. Россия — 1493.