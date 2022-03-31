Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу потеряла одну строчку и теперь занимает 36-е место в обновленном рейтинге сборных ФИФА, опубликованном в четверг на официальном сайте организации. В феврале 2022 года национальная сборная занимала 35-е место.
Лидером рейтинга стала сборная Бразилии, следом за ней — Бельгия. Третье место занимают действующий чемпион мира сборная Франции.
Также в первую пятерку входит Аргентина и Англия.
1. Бразилия — 1832.
2. Бельгия — 1827.
3. Франция — 1789.
4. Аргентина — 1765.
5. Англия — 1761.
6. Италия — 1723.
7. Испания — 1709.
8. Португалия — 1674.
9. Мексика — 1658.
10. Нидерланды — 1658.
27. Украина — 1535.
35. Россия — 1493.
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